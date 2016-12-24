В Саранске наркодилер снял офис для своей «работы»

В столице Мордовии оперативники УНК МВД по РМ задержали 26-летнего жителя Саранска, работавшего на один из наркотических интернет-магазинов. Молодой человек даже арендовал офис на улице Васенко для ведения криминального бизнеса.

Как сообщает МВД по РМ, фигуранта полицейские задержали как раз рядом с его офисом. Немногим ранее он успел взять из тайника в пригороде Саранска крупную партию мефедрона, часть которой разместил в схроне на территории ТЭЦ-2.

В ходе личного досмотра у парня были изъяты мобильный телефон и сим-карты. В помещении офиса оперативники обнаружили 16,88 граммов мефедрона, которые также предназначались для сбыта, и весь арсенал «закладчика» - весы, полимерные пакетики и другой упаковочный материал.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным МВД по РМ, в этом году в сфере незаконного оборота наркотиков в республике выявлено 668 преступлений, изъято более 12,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.