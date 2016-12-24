Телемачта Саранска поддержит характерной подсветкой акцию Центра «Амурский тигр»

С 26 по 30 сентября в честь Дня тигра телевизионная мачта Саранска поддержит акцию Центра «Амурский тигр» включением архитектурно-художественной подсветки.

На высотной доминанте города появится иллюминация, символизирующая окрас редкого хищника. Оранжевая световая заливка с характерными темными полосами будет украшать телемачту ежедневно с 19 до 22 часов.

День тигра отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Праздник появился в столице Приморского края Владивостоке по предложению писателя и охотоведа Владимира Тройнина. День тигра привлекает внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

День тигра также отметят Останкинская телебашня, башни и мачты во множестве городов России.