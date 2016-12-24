В Саранске появится круглогодичный комплекс с услугами SPA, аквапарком и термальными зонами

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Об одобренном в Правительстве Мордовии проекте компании «Термолэнд Саранск» в телеграм сообщил глава кабинета министров Дмитрий Поздняков.
«На сегодняшнем заседании комитета по улучшению инвестиционного климата Республики Мордовия поддержали проект компании ООО «Термолэнд Саранск», который предполагает строительство круглогодичного термального комплекса для всей семьи.
Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Для строительства комплекса выбран земельный участок площадью 2,3 гектара, расположенный в городе Саранске по улице Волгоградская. Проект будет реализован в 2024-2027 годах и позволит и создать круглогодичный оздоровительный курорт для всей семьи с услугами SPA, аквапарком и термальными зонами. Помимо этого, атмосфера курортного отдыха положительным образом скажется на повышении туристической привлекательности города и республики в целом».
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