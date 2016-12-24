«Газпром газораспределение Саранск» и МЧС провели совместные пожарно-тактические учения

Сегодня с целью организации управления сил гражданской обороны при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли совместные пожарно-тактические учения ООО «Газпром газораспределение Саранск» и Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.

Действия по ликвидации условного пожара проводились в Саранском филиале газораспределительной организации, где по легенде в здании с персоналом и посетителями произошло крупное возгорание.

Сигнал об обнаружении открытого горения поступил на номер экстренной оперативной службы «101» от дежурного диспетчера компании. На место возникновения очага возгорания прибыло 7 единиц специальной техники с пожарно-спасательными расчетами территориального МЧС. Огнеборцы оперативно приступили к локализации и ликвидации пожара. Спасатели вывели из задымленных помещений людей, не успевших эвакуироваться. С верхних этажей пострадавших спасали при помощи автолестниц.

«В ходе очередных учений с МЧС нами отработаны совместные действия по оповещению, эвакуации людей и ликвидации условного очага возгорания», - отметил главный инженер–первый заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Саранск» Андрей Нищев.