В Саранске проведут фестиваль моды MORDOVIA FASHION DAY&NIGHT–2024

Репортер

21 сентября в ТРЦ «Сити-Парк» состоится фестиваль моды MORDOVIA FASHION DAY&NIGHT–2024. Масштабное для региональных дизайнеров одежды и hand made мастеров проводится при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ.

Фестиваль охватит несколько площадок торгового центра с заключительным шоу-показом на паркинге.

Старт запланирован на 13:00 в большом атриуме «Сити-Парка». Здесь пройдет выставка работ hand made мастеров и местных фотографов, стартует проект «Я-модель». Желающие смогут бесплатно сфотографироваться на фотозоне, воспользоваться услугами экспресс-макияжа и причесок, поучаствовать в розыгрыше призов.

Шоу-программа начнется в 18:00 на территории верхнего уровня крытого паркинга ТРЦ. Участники фестиваля увидят яркое шоу, показы одежды от магазинов торгового центра и региональных дизайнеров.

Как сообщает Минэкономики РМ, оставить заявку с сообщением на WatsApp или узнать подробности можно по номерам телефонов:

- для региональных дизайнеров одежды:8-937-516-00-99
- для hand made мастеров: 8-960-334-12-51.

Заявочная форма для регистрации доступна по ссылке.

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