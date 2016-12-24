В Саранске автобус-«гармошка» попал в сводку ДТП

Госавтоинспекция республики приводит предварительную версию случившегося. Во вторник, 10 сентября в 10.20 на проспекте Ленина в Саранске в салоне автобуса «МАЗ», под управлением 49-летнего водителя, при повороте с ул. Коммунистической на пр. Ленина произошло падение пассажира.

В результате ДТП 85-летняя женщина с различными травмами самостоятельно обращалась в Республиканскую клиническую больницу №4, где пострадавшей оказали помощь и отпустили домой.

Отмечается, что водитель за рулем находился трезвым.