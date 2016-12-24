Команда Саранского поисково-спасательного отряда стала серебряным призером межрегиональных соревнований «Кубок Поволжья»

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В столице Мордовии завершились Межрегиональные соревнования МЧС России по многоборью спасателей «Кубок Поволжья». 10 сентября состоялось подведение итогов и прошла торжественная церемония награждения победителей.
По информации МЧС по РМ, в общекомандном зачете абсолютным чемпионом стала команда из Набережных Челнов, серебро завоевали сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России, бронзовыми призерами стали представители Уфимского ПСО МЧС России.
Начальник ГУ МЧС России по РМ Сергей Репин и председатель Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов поздравили победителей и вручили им заслуженные награды.
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