Команда Саранского поисково-спасательного отряда стала серебряным призером межрегиональных соревнований «Кубок Поволжья»

В столице Мордовии завершились Межрегиональные соревнования МЧС России по многоборью спасателей «Кубок Поволжья». 10 сентября состоялось подведение итогов и прошла торжественная церемония награждения победителей.

По информации МЧС по РМ, в общекомандном зачете абсолютным чемпионом стала команда из Набережных Челнов, серебро завоевали сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда МЧС России, бронзовыми призерами стали представители Уфимского ПСО МЧС России.

Начальник ГУ МЧС России по РМ Сергей Репин и председатель Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов поздравили победителей и вручили им заслуженные награды.