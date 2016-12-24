В Мордовии мамы-предприниматели представят на конкурсе свои бизнес-проекты

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям региона. Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии пройдут мероприятия в рамках федеральной программы по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Региональный этап будет проводиться с 23 по 27 сентября в Саранске на площадке Центра «Мой бизнес». По его итогам лучший проект получает грант в размере 100 тысяч рублей.

Пятидневный тренинг-интенсив будет состоять из разработки бизнес-идей, расчета финансовых показателей, создания финансовой модели и бизнес-плана. Основная часть -конкурс бизнес-проектов, где экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победитель сможет рассчитывать на прохождение в федеральный этап конкурса.



К участию в программе допускаются женщины с детьми до 18 лет, мамы в декрете, а также женщины-усыновители, опекуны, попечители или приемные матери.



Для участия необходима обязательная регистрация на официальном сайте программы: мамапредприниматель.рф.



Подробная информация доступна по ссылке: https://vk.com/mama_predprinimatel.



Напомним, в прошлом году для федерального этапа программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов участниц региональных этапов. Среди них была и представительница Мордовии - Елена Алексеева, которая представила бизнес-проект подготовительных курсов по архитектуре и макетированию для учащихся, желающих поступить в вуз.