В Саранске пройдет фестиваль «Время героев»

14 сентября в Саранске пройдет торжественный финал межрегиональной Народной премии «Время героев».

Участниками Народной премии стали 2500 человек из 5 регионов страны – жители и уроженцы Мордовии и Чувашии, а также Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.

В рамках события на площадке стадиона «Мордовия Арена» жителей и гостей города ждет встреча с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым. Здесь же начнут работу множество развлекательных, развивающих и спортивных площадок.

Кульминацией вечера станет церемония награждения героев Народной премии. Музыкальный хедлайнер на мероприятии – группа Dabro. Дуэт выступит после объявления победителей.



Подробнее о проекте – в официальной группе Народной премии ВКонтакте: https://vk.com/vremyageroev_2024.