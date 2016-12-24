В Саранске пройдет фестиваль «Время героев»

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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
14 сентября в Саранске пройдет торжественный финал межрегиональной Народной премии «Время героев».
Участниками Народной премии стали 2500 человек из 5 регионов страны – жители и уроженцы Мордовии и Чувашии, а также Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.
В рамках события на площадке стадиона «Мордовия Арена» жителей и гостей города ждет встреча с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым. Здесь же начнут работу множество развлекательных, развивающих и спортивных площадок.
Кульминацией вечера станет церемония награждения героев Народной премии. Музыкальный хедлайнер на мероприятии – группа Dabro. Дуэт выступит после объявления победителей.
Подробнее о проекте – в официальной группе Народной премии ВКонтакте: https://vk.com/vremyageroev_2024.
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Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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