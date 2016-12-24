Школьники и педагоги Мордовии могут воспользоваться новыми функциями Сферума

К началу нового учебного года Сферум запустил новые полезные функции, которые доступны школьникам, педагогам и родителям в учебном профиле.

«Они призваны повысить качество онлайн-коммуникаций по учебе, а также наделить образовательные организации России самыми современными цифровыми инструментами», – поделился вице-президент по стратегическим проектам «ВКонтакте» Рустам Хайбуллов.

Пользователи получили двух новых помощников – «Помощника ученика» и «Помощника педагога». Первый создан, чтобы помочь учащимся 5-9 классов подготовиться к экзаменам. Здесь можно выполнять задания по разным предметам онлайн. Весь образовательный контент, представленный в сервисе, верифицирован Министерством просвещения РФ.

«Помощник педагога» – это чат-бот, созданный для упрощения взаимодействия учителей и Рособрнадзора, а также для снижения бюрократической нагрузки. Сейчас он проходит тестирование в пилотных регионах, после чего будет масштабирован на всю страну.

Еще один чат-бот посвящен Пушкинской карте. С его помощью школьники могут в учебном профиле Сферума узнать о культурных мероприятиях, которые доступны по карте, и быстро приобрести на них билеты.

Появились и другие функции масштабом поменьше, призванные облегчить общение в учебном профиле. Например, здесь появилась возможность быстрого поиска пользователей по своему образовательному учреждению, а еще режим «Не беспокоить». В «звонки» добавили возможность проверить работоспособность камеры и микрофона. Вручение цифровых наград тоже улучшили. Теперь можно поощрять сразу нескольких учеников и делать это неоднократно.

Напомним, что учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – это образовательный сервис для учителей, учеников и родителей, который позволяет им взаимодействовать в едином защищенном пространстве, а также делает образовательный процесс более эффективным, благодаря цифровым инструментам.