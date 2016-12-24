В образовательных учреждениях Мордовии проводится «Неделя безопасности»

Прямая линия
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Во всех образовательных учреждениях республики в настоящее время проводятся обучающие мероприятия «Недели безопасности». Сотрудники МЧС по РМ проводят открытые уроки, в ходе которых ребята учат номера вызова экстренных служб, знакомятся с правилами поведения при чрезвычайных ситуациях и постигают азы пожарной безопасности.
Цель таких открытых уроков - формирование у школьников ответственности за свою безопасность и безопасность окружающих. Сотрудники МЧС делятся не только теоретическими знаниями, но и реальными примерами из своей практики. Это делает общение с юными жителями республики более продуктивным.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в республиканском образовательном форуме
В Мордовии проходит III Всероссийский родительский форум по школьному питанию
Саранск принял Всероссийский молодежный марафон творчества