В образовательных учреждениях Мордовии проводится «Неделя безопасности»

Репортер

Во всех образовательных учреждениях республики в настоящее время проводятся обучающие мероприятия «Недели безопасности». Сотрудники МЧС по РМ проводят открытые уроки, в ходе которых ребята учат номера вызова экстренных служб, знакомятся с правилами поведения при чрезвычайных ситуациях и постигают азы пожарной безопасности. 

Цель таких открытых уроков - формирование у школьников ответственности за свою безопасность и безопасность окружающих. Сотрудники МЧС делятся не только теоретическими знаниями, но и реальными примерами из своей практики. Это делает общение с юными жителями  республики более продуктивным.

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