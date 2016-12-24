В Саранске прошла акция «Сердце Беслана»

В Саранске активисты «Молодой Гвардии» провели акцию «Сердце Беслана» в память о погибших в школе осетинского города в результате ее захвата террористами. На площади Тысячелетия молодогвардейцы дарили жителям города бумажные сердечки в память о произошедшей 20 лет назад трагедии.

«Боль Беслана и Северной Осетии - это наша общая боль. Сегодня мы вспоминаем беззащитных детей и их учителей, которые пострадали от рук террористов. Беслан, мы с вами!» - сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Данил Ульянов.

Памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом была установлена в 2005 году. Она связана с трагическими событиями 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия). На линейке 1 сентября боевики захватили школу и несколько дней держали в заложниках свыше тысячи человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.