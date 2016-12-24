В Саранске суд вынес приговор интернациональному трио наркодилеров

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Обвиняемыми по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков выступали двое жителей Лямбирского района республики, 1988 и 1993 годов рождения, а также их старший «компаньон» по криминальному ремеслу – 30-летний гражданин Республики Таджикистан.
В столице Мордовии летом прошлого года инспекторы ДПС остановили автомашину, в которой находились две мужчин. Один из них при виде сотрудников правоохранительных органов сразу же выбросил 18 свертков с метадоном, но не сумел избавиться от двух пакетиков с наркотическим средством в носках.
В ходе расследования было установлено, что «синтетику» они забрали из тайника и должны были сделать «закладки» для наркопотребителей. Сам тайник в республике ранее оборудовал проживающий в Москве гражданин Таджикистана. Его сотрудники полиции взяли немного позже во время очередного визита в Саранск для реализации наркотических средств.
Как выяснилось, иностранец оставил на съемной квартире в столице Мордовии партию метадона общим весом более 136 граммов. Часть «товара» и должны были пустить в продажу двое его подельников из Мордовии.
По информации МВД по РМ, по приговору суда иностранный гражданин получил 11 лет лишения свободы, жители Мордовии - 7 лет и 10 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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