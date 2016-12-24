Предприниматели Мордовии представили свои изделия на ведущей выставке индустрии моды в Москве

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители МСП, развивающие в регионе индустрию моды, получают различные виды государственной помощи, как финансовые, так и нефинансовые.

Свой высокий уровень создатели модных коллекций одежды подтверждают на таких знаковых форумах, как выставка Collection Premiere Moscow, которая недавно прошла в столице.

Форум модной одежды в «Экспоцентре» - крупнейшая международная выставка модной индустрии в России, проводимая с 2003 года. Каждый сезон здесь представляют свои коллекции более 950 брендов из 30 стран, включая Россию, Турцию, Италию, Казахстан, Китай, Индию, Иран, Азербайджан и др. Более 21 тысячи ритейлеров и участников рынка приезжают сюда, чтобы ознакомиться с новыми тенденциями и сформировать портфель заказов.

Ярким моментом выставки является насыщенная программа подиумных показов, где проходят презентации ведущих мировых брендов.

Мордовию на этом престижном мероприятии представили три талантливых индивидуальных предпринимателя, успешных в сфере пошива одежды - Марина Азыркина, Ирина Герасимова и Ольга Напалкова.

Бесплатное участие в выставке в рамках нацпроекта им обеспечили Минэкономики Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес». Программа предусматривала серию конференций с ведущими экспертами и представителями отрасли, воркшоп-сессии, а также экспертные лекции о рынке профильной продукции.

Участие в выставке дает возможность бизнесу заявить о себе на международной арене, открывает новые горизонты для делового сотрудничества, оптовых продаж, привлечения потенциальных клиентов и реализации своей продукции на ведущей выставочной площадке страны.