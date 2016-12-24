Лицей МГУ им. Н.П.Огарева вошел в число лучших школ Мордовии

Агентство RAEX опубликовало рейтинги российских школ за 2024 год. Рейтинги разделены на две группы: по конкурентоспособности и по масштабу.



Лицей Мордовского госуниверситета расположился на третьих строчках рейтинга в обеих группах среди школ Республики Мордовия.



«Лицей МГУ им. Н.П.Огарева — это единая команда детей, выпускников, учителей, преподавателей, родителей, работающих не только на свое будущее, но и на будущее своей республики и страны. Горжусь успехами коллектива Лицея! За небольшой срок работы — большое количество побед и достижений как ребят, так и учителей и педагогов. Это показатель слаженной работы, большого усердия и настоящего трудолюбия», — комментирует результаты рейтинга директор Лицея МГУ им. Н.П.Огарева Ирина Бачкова.