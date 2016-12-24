В столице Мордовии открылась выставка народных художественных промыслов и ремесел

В Саранске начала работу Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации «ТЕВ».



Выставка проходит в рамках Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!» В экспозиции представлены работы народных умельцев, которые проведут для гостей фестиваля показательные и обучающие мастер-классы.



Познакомиться с оригинальными образцами декоративно-прикладного искусства можно на подходе к Советской площади по проспекту Ленина.