Предприниматели Мордовии могут бесплатно зарегистрировать товарный знак

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты МСП Мордовии имеют возможность бесплатно зарегистрировать свой товарный знак на этапе проведения экспертизы Роспатентом.

При этом малый и средний бизнес получает:

- подробную консультацию о регистрации товарного знака

- проверку охраноспособности обозначения

- помощь в выборе классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)

- поиск на уникальность товарного знака

- составление и передача заявки в Роспатент

- оплату госпошлины и проведение экспертизы.

Услуга доступна как для ИП, так и для организаций после регистрации на Цифровой платформе МСП.

Срок предоставления услуги - 3 месяца с момента заключения договора.

Количество мест ограничено. Заявки принимаются через ЦП МСП.

Телефон горячей линии: 24-77-77, добавочный 444.