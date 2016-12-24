Предприниматели Мордовии могут бесплатно зарегистрировать товарный знак

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» субъекты МСП Мордовии имеют возможность бесплатно зарегистрировать свой товарный знак на этапе проведения экспертизы Роспатентом.
При этом малый и средний бизнес получает:
- подробную консультацию о регистрации товарного знака
- проверку охраноспособности обозначения
- помощь в выборе классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ)
- поиск на уникальность товарного знака
- составление и передача заявки в Роспатент
- оплату госпошлины и проведение экспертизы.
Услуга доступна как для ИП, так и для организаций после регистрации на Цифровой платформе МСП.
Срок предоставления услуги - 3 месяца с момента заключения договора.
Количество мест ограничено. Заявки принимаются через ЦП МСП.
Телефон горячей линии: 24-77-77, добавочный 444.
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