45-летний житель Саранска за мифическую встречу с путаной заплатил 30 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, в саранский отдел полиции обратился 45-летний местный житель, который с печальным финансовым результатом пытался воспользоваться платными услугами жриц любви.

Потерпевший пояснил, что в интернете он нашел объявление о предоставлении платных интимных услуг и позвонил по указанному номеру. В секс-конторе озвучили «ценник» - 10 тысяч рублей за встречу с красоткой.

Мужчина перечислил нужную сумму, после чего ему вновь перезвонила администратор и заявила о необходимости перевести еще 19 тысяч 900 рублей в качестве страховки за обеспечение безопасности девушки. Наивного клиента заверили, что эту сумму ему вернут сразу же после оказания услуги.

Но так и не дождавшись приезда барышни, житель Саранска сам перезвонил по известному номеру. Мужчину попытались развести еще на 30 тысяч рублей, но он стал догадываться об обмане и потребовал вернуть деньги. После этого с ним оборвали разговор.

В МВД отмечают, что в настоящий момент осуществляются необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления.