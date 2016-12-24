В Старошайговском районе завершили капитальный ремонт на участке дороги

В Старошайговском районе завершился капитальный ремонт дороги «Новотроицкое – Мельцаны - Вертилим - Новая Александровка» на участке почти в километр. Специалисты подрядной организации ООО «Мордовдорстрой» к работам приступили в апреле и в настоящее время завершили капитальный ремонт с опережением.

По информации Госкомтранса РМ, на объекте отремонтировали водопропускные трубы, выполнили устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и щебня, укрепили обочины и сделали водоотводные сооружения вдоль проезжей части.

На завершающем этапе были уложены 2 слоя асфальтобетона по 5 см каждый. Также вдоль полотна установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку из термопластика. Были поставлены 15 опор для нового наружного освещения.

Все работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



