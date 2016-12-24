В Мордовии начинающий предприниматель ответит в суде за хищение бюджетных средств

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена преступная деятельность 32-летнего жителя города Ковылкино, причастного к хищению бюджетных денежных средств.

Установлено, что фигурант в 2023 году зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и подал заявку на получение социальной выплаты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На основании представленных документов он получил единовременную субсидию в размере 350 тысяч рублей.

По бизнес-проекту она предназначалась на открытие сервиса по ремонту компьютерной техники. В действительности в отчетной документации обвиняемый представил ложные данные о приобретении необходимого оборудования, а выделенную выплату обналичил и потратил на личные нужды.

На основании собранных УФСБ материалов расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе следствия вину в преступлении мужчина признал полностью. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее за аналогичные преступления уже осуждены два индивидуальных предпринимателя муниципального района. С учетом признания вины и возмещения причиненного ущерба суд назначил им наказание в виде штрафа и лишения свободы условно.