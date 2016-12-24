Более 5 тысяч медицинских работников Мордовии получают специальную социальную выплату

По информации регионального отделения Социального фонда, 5 378 медицинских работников в Мордовии получают специальную социальную выплату. С начала 2024 года на эти цели было направлено более 512 миллионов рублей.

Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Ее размер составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида медицинской организации, категории специалиста и населенного пункта, где он работает.

С 1 марта этого года размер специальных социальных выплат был увеличен для медицинских работников, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. Так, в населенных пунктах, где живет не более 50 тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — до 13 тысяч рублей.

Для получения выплаты медработникам не нужно предпринимать никаких действий — ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций республики.

По итогам каждого месяца они формирует реестр сотрудников, имеющих право на специальную социальную выплату, рассчитывают ее размер и передают сведения в отделение Социального фонда России по РМ. Отделение фонда в течение 7 рабочих дней со дня получения реестра производит выплату медработникам на банковский счет или на карту «Мир», реквизиты которой также указываются работодателем в реестре.