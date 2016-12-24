Жители Мордовии стали первыми участниками онлайн-флешмоба ко Дню российского флага

Жители Мордовии вошли в число первых участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага», организованного Музеем Победы. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. К созданию патриотической онлайн-мозаики могут присоединиться все желающие из любого уголка страны.

Всего на сайт Музея Победы от конкурсантов поступило уже более 1,5 тыс. фотоснимков. Среди работ - фотографии юных и взрослых жителей Мордовии, например, работа 8-летней Василисы Трофимовой. В своих креативных поздравлениях жители нашей страны создают флаг России своими руками - изготавливают коллажи, делают аквагрим, мастерят поделки и композиции из бумаги, шьют куклы и игрушки, украшают залы и кабинеты, составляют композиции из одежды, воздушных шаров и многое другое.

Чтобы присоединиться к онлайн-флешмобу, необходимо до 14 августа подготовить творческий фотоснимок композиции в цветах российского флага и загрузить его на сайт музея. На странице конкурса в день праздника будет открыта виртуальная выставка, в которую войдут самые оригинальные работы.

«В День Государственного флага России коллаж из фоторабот участников увидят тысячи пользователей. На сайте Музея Победы развернется единый грандиозный флаг Российской Федерации, а многочисленные снимки превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора», - отметили в Музее Победы.

Также в рамках флешмоба пройдет онлайн-голосование за лучшие работы по мнению интернет-пользователей. Проголосовать за виртуальные работы можно будет с 22 августа до 2 сентября. Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» станут пять участников, набравших наибольшее количество голосов. Все участники флешмоба получат именные сертификаты по электронной почте, а авторы лучших работ - ценные призы от партнеров.