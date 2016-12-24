Велогонщик Мордовии победил на Чемпионате России

В столице Мордовии продолжаются Альфа-Банк Чемпионат и Первенство России по велосипедному спорту BMX-гонки. Соревнования главного национального старта страны проходят в Саранске на новой трассе олимпийского уровня «Суперкросс» с 8-метровой горкой. Она была построена по нацпроекту «Демография».



В торжественной церемонии открытия принял участие Министр спорта России Михаил Дегтярёв. - «Как говорил наш Президент Владимир Владимирович Путин, зрелищное спортивное мероприятие, особенно с участием звезд спорта, является главным ресурсом по привлечению людей к занятиям физической культурой, особенно молодежи. Велосипедный спорт, тем более в дисциплине BMX, этому критерию полностью соответствует. Велосипедным спортом занимаются в России 10 миллионов людей. Это один из самых массовых видов спорта. Веры, надежды, любви!»



26 июля были подведены итоги классической гонки. Среди мужчин равных не оказалось Александру Катышеву из Мордовии.

«Я очень доволен результатом. Я работал до конца. BMX непредсказуем, безошибочно прошел трассу и получилось выиграть», – поделился эмоциями Александр.



Отличный результат продемонстрировала и воспитанница местной школы BMX, мастер спорта международного класса Наталья Суворова. Она поднялась на третью ступень пьедестала почета.



27 июля – заключительный день соревнований.