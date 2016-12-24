В Мордовии открылась модельная библиотека «Книжный сад»

В поселке Совхоз Коммунар Лямбирского района Саловскую сельскую библиотеку модернизировали по модельному стандарту. На ее реконструкцию было направлено более 8 миллионов рублей.

В основе идеи оформления библиотеки - концепция яблоневого сада, которая поддерживается в интерьере благодаря декоративным элементам. Библиотека расположена в поселке Совхоз «Коммунар», который на всю республику известен плодово-ягодным хозяйством. Отсюда и выбор названия проекта.

Для оформления были разработаны необычные декоративные элементы: качели, увитые зеленью, плетеные подвесные светильники, инсталляции, подвешенные к потолку и украшенные искусственной зеленью.

Всего в библиотеке создано нескольких зон. Первым встречает посетителей «Садовый навигатор». Для читателей и посетителей дошкольного возраста оборудована детская зона «Почитай-кА». «Тропинка к успеху» совмещает в себе функции читального зала, пространства для групповой работы, общения и доступа к интернет-ресурсам. «Тенистая беседка» – это уютное пространство, изолированное от основного зала, что позволяет создать домашнюю атмосферу.



После модернизации Саловская сельская библиотека станет центром социально-культурной жизни поселка, базой для проведения мастер-классов и занятий различных клубов. В «Книжном саду» можно будет интересно провести досуг, научиться чему-то новому или заняться творчеством.