Музей Эрьзи в Саранске посетил Дмитрий Маликов

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Музей им. С.Д. Эрьзи снял видеоклип о визите известного деятеля российской эстрады. С шедеврами постоянной экспозиции Дмитрия Маликова познакомила директор музея Людмила Нарбекова.
Поделиться в соц. сетях:
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет