Музей Эрьзи в Саранске посетил Дмитрий Маликов

Культура

Музей им. С.Д. Эрьзи снял видеоклип о визите известного деятеля российской эстрады. С шедеврами постоянной экспозиции Дмитрия Маликова познакомила директор музея Людмила Нарбекова.

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