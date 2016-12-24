В Мордовии пройдет фестиваль пляжных видов спорта

1 августа в Темникове стартует трехдневный масштабный фестиваль пляжных видов спорта. Мероприятие объединит более 500 человек из разных регионов России.

Фестиваль включит в себя соревнования по следующим видам спорта: лапта, пляжный волейбол и пляжный мини-футбол. Помимо спортивных состязаний на площадке события будут представлены разнообразные интерактивные локации, фотозоны и музыкальная программа. Также запланирован велопробег «Зов леса».



Все соревнования фестиваля пройдут на городском пляже. Начало в 10:00.

Организатор спортивного праздника - администрация Темниковского района при поддержке генерального партнера ДОМ.РФ

Фестиваль пляжных видов спорта станет визитной карточкой старейшего города Мордовии и внесет свой вклад в развитие туризма в республике.

«Недавно ДОМ.РФ завершил разработку мастер-плана Темниковского района. В лапте мы видим и уникальный туристический бренд, и потенциал для проведения подобных профессиональных спортивных мероприятий. По сути, это возможность узкоспециализированного, но федерального позиционирования этого прекрасного исторического города. Что при этом дополняет и туристический бренд, и позволяет развивать инфраструктуру территории, в том числе гостиничную», - отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.