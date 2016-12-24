В селе Лобаски Атяшевского района появится асфальтированная дорога

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В Мордовии в самом разгаре сезон строительства и ремонта автомобильных дорог.
В Атяшевском районе приступили к дорожным работам на улице Кулдыркаева в селе Лобаски. Люди в селе очень ждали строительства этой дороги.
Работу можно назвать «масштабной», так как проезжей части по данным координатам в селе никогда не было. Вопрос помог решить профильный нацпроект «Безопасные и качественные дороги».
В настоящее время рабочие выравнивают и уплотняют грунт, делают для дороги основание из песка.
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