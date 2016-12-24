Мордовию в финале Всероссийского фестиваля ГТО представят школьники из Саранска и Ковылкино

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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Саранске прошел Республиканский летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В нем приняли участие школьники общеобразовательных организаций республики.
Комплекс упражнений ребята выполняли на стадионе «Старт» и во Дворце водных видов спорта. В программе - отжимания на руках, подтягивание, прыжок в длину с места, бег, стрельба, плавание и т.д.
Также прошел отбор среди учащихся 12-13 и 14-15 лет для выступлений в финале Всероссийского фестиваля ГТО. По информации Министерства спорта РМ, лучшими среди команд по выполнению нормативов 4 ступени стали школьники Саранска, по выполнению нормативов 5 ступени - школьники Ковылкино.
Тройка команд-призеров 4 ступени:
1 место - г.Саранск
2 место - г.Ардатов
3 место - г.Ковылкино.
Тройка команд-призеров 5 ступени:
1 место - г.Ковылкино
2 место - с.Лямбирь
3 место - г.Ардатов.
Лучшими в личном соревновании стали:
4 ступень
Юлия Чуракова (с. Лямбирь), Ян Блохов (г. Саранск).
5 ступень
Софья Баландина (с. Лямбирь), Михаил Оськин (г. Ковылкино).
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