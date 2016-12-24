Борцы из Мордовии – призеры Чемпионата России по спорту глухих

С 3 по 5 июля Тамбов принимал Чемпионат России по спорту глухих (греко-римская борьба). Соревнования собрали больше 70 участников из 24 регионов страны. Они боролись за право быть лучшими в десяти весовых категориях.

По информации Минспорта РМ, воспитанники Спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Артем Митюнин и Иван Неккоев стали бронзовыми призерами турнира. Выступали спортсмены в весе до 77 кг.