Борцы из Мордовии – призеры Чемпионата России по спорту глухих

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С 3 по 5 июля Тамбов принимал Чемпионат России по спорту глухих (греко-римская борьба). Соревнования собрали больше 70 участников из 24 регионов страны. Они боролись за право быть лучшими в десяти весовых категориях.
По информации Минспорта РМ, воспитанники Спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Артем Митюнин и Иван Неккоев стали бронзовыми призерами турнира. Выступали спортсмены в весе до 77 кг.
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