Участники программы «Время героев» пройдут стажировку в федеральных ведомствах и госкорпорациях

В конце мая в России стартовало обучение ветеранов и бойцов СВО по программе «Время героев». Из 44 тыс. заявок были отобраны 83 кандидата, которые изучали систему госуправления на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии.

Первый блок обучения уже позади. Участники программы познакомились с основами работы на государственной службе. Далее их ждет стажировка, которая пройдет на базе федеральных ведомств и крупнейших госкорпораций нашей страны. Каждый кандидат получит своего наставника из числа сотрудников Администрации Президента, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и других высокопоставленных специалистов. Стажировка будет проходить с июля по сентябрь по месту работы наставников. Здесь участников СВО привлекут к проектной деятельности и другим задачам.

«В указе о национальных целях развития России Президент закрепил важность реализации потенциала каждого человека, развития его талантов, воспитания патриотичной и социально ответственной личности. Программа «Время героев», учрежденная также Президентом Владимиром Путиным, и трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Это настоящие патриоты нашей страны, которые должны получить поддержку от государства», – прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Программа наставничества направлена на карьерное и личностное развитие участников программы и рассчитана на длительное время.