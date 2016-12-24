В Мордовии сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю изъяли 14 единиц оружия

За прошедшую неделю сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия выявлены 5 нарушений правил оборота и изъяты 14 единиц зарегистрированного гражданского оружия.

В силовом ведомстве напоминают, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения.

Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.