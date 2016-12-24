В Мордовии сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю изъяли 14 единиц оружия

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
За прошедшую неделю сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия выявлены 5 нарушений правил оборота и изъяты 14 единиц зарегистрированного гражданского оружия.
В силовом ведомстве напоминают, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения.
Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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