В Мордовии подорожает проезд в пригородных поездах

С 1 июля 2024 года на территории Мордовии повысится тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - он устанавливается в размере 30 рублей (ранее - 27 рублей) за одну десятикилометровую зону.

Об этом со ссылкой на Постановление Правительства Республики Мордовия №471 от 07.06.2024г. сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.