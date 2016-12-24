В Мордовии подорожает проезд в пригородных поездах

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
С 1 июля 2024 года на территории Мордовии повысится тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - он устанавливается в размере 30 рублей (ранее - 27 рублей) за одну десятикилометровую зону.
Об этом со ссылкой на Постановление Правительства Республики Мордовия №471 от 07.06.2024г. сообщает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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