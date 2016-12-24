В Мордовии в рамках нацпроекта запланированы работы на 74 дорожных объектах

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«На 45 объектах протяженностью 175,4 км муниципального и регионального значения выполняют фрезировку старого слоя покрытия. Помимо этого, ремонтируются мостовые сооружения в Теньгушевском и Торбеевском муниципальных районах общей протяженностью 58,9 км.

Параллельно с этим в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» 14 объектов дорог ремонтируются и приводятся в нормативное состояние. На всех объектах ведутся работы по устройству песчаного и щебеночного основания, ремонту водопропускных труб и укладке новых слоев асфальтобетона.

Напомню, что полный перечень объектов на 2024 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» доступен на карте».