В мордовской колонии представители ЦДУМ РМ провели обряд имянарячения малышей по исламским канонам

Репортер

Исправительную колонию №2 УФСИН России по РМ посетили представители Центрального духовного управления мусульман Мордовии – Няиль Сабитов, Наиль Вагапов и Динара Шибаева.

По информации пенитенциарного ведомства, визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещение осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы.

Кроме того, представители духовенства провели обряд имянарячения по исламским канонам малышей, находящихся в Доме ребенка при исправительной колонии. Два ребенка - мальчик и девочка получили свои имена.

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