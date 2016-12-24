В мордовской колонии представители ЦДУМ РМ провели обряд имянарячения малышей по исламским канонам

Исправительную колонию №2 УФСИН России по РМ посетили представители Центрального духовного управления мусульман Мордовии – Няиль Сабитов, Наиль Вагапов и Динара Шибаева.

По информации пенитенциарного ведомства, визит духовенства по традиции включал в себя чтение лекций по духовно-нравственному воспитанию и просвещение осужденных мусульман, ответы на задаваемые вопросы.

Кроме того, представители духовенства провели обряд имянарячения по исламским канонам малышей, находящихся в Доме ребенка при исправительной колонии. Два ребенка - мальчик и девочка получили свои имена.