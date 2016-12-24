Студенты ссузов Мордовии стали победителями межрегионального чемпионата «Профессионалы»

В Красноярском крае завершился итоговый межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». В соревнованиях, проводившихся по 17 компетенциям, приняли участие представители 65 регионов. Чемпионат собрал 349 конкурсантов и 336 экспертов со всей страны.

Студенты из Мордовии стали победителями и призерами чемпионата.

I место по компетенции «Производство мясных продуктов» занял студент Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности Сергей Ушаков.



II место по компетенции «Агрономия» завоевал студент Краснослободского аграрного техникума Александр Рунков.



Ребята соревновались на площадках Уярского сельскохозяйственного техникума.



Сергей Ушаков и Александр Рунков как лауреаты межрегионального этапа примут участие в международном финале, который пройдет осенью 2024 в Санкт-Петербурге.

Напомним, чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Образование». Чемпионатное движение открывает перед участниками возможности профессионального роста и трудоустройства на ведущих предприятиях.