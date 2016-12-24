В Мордовии ремонтируют дорогу к обустроенному пляжу на берегу Гусиного озера

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Большеберезниковском районе Мордовии проводится капитальный ремонт двух участков автодороги «Большие Березники - Марьяновка - Пермиси».

Дорога входит в состав опорной сети, обеспечивает проезд школьного, муниципального и пригородного маршрута общественного транспорта. Подрядная организация ООО «Мордовстройтехника» приведет в нормативное состояние более 2 км автодороги, по которой жители Мордовии могут добраться до нового обустроенного в 2024 году пляжа в поселке Присурский на берегу Гусиного озера. Современный пляж оборудован зонами с шезлонгами, спортивными и детскими площадками, душевыми и беседками.

Кроме укладки нового дорожного полотна, по проекту планируется строительство тротуара, установка автопавильонов и линий наружного освещения со светодиодными светильниками на железобетонных опорах.

В соответствии с требованиями нормативных документов, дорожники проведут монтаж искусственных дорожных неровностей, а возле МБОУ Марьяновская СОШ будет установлен новый светофорный объект.

Качество выполняемых работ контролирует заказчик – ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия».