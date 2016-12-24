В Мордовии сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли семье Героя оформить выплаты по потере кормильца

Как сообщает региональный филиал фонда, на персональном сопровождении сотрудников организации находится семья погибшего участника СВО Евгения Русскина из Дубенского района.



Евгений являлся мобилизованным, выполнял задачи пулеметчика. 12 апреля 2023 года он погиб при выполнении боевого задания под луганским городом Кременная. За доблесть и отвагу, проявленные в бою, рядовой посмертно удостоен ордена Мужества.



Родители Героя – мама Надежда Евгеньевна и отец Вячеслав Викторович – находятся под опекой социального координатора Марины Герасимовой. Во время одного из посещений Вячеслав Викторович посетовал на боли в суставах. Сотрудница предложила поддержать здоровье в санатории и помогла оформить необходимые медицинские документы. В апреле Вячеслав Викторович прошел санаторно-курортное лечение в санатории «Алатырь».

Также социальный координатор поинтересовалась у Надежды Евгеньевны, своевременно ли она получает пенсию по потере кормильца. Мама погибшего была удивлена и отметила, что такую выплату не получает, поскольку не знала об их оформлении.

Тогда сотрудница обратилась в военный комиссариат с просьбой оказать содействие в назначении пенсии по потере кормильца родителям бойца. Вопрос был решен в кратчайший срок. Также Русскиным была начислена ежемесячная компенсационная выплата. Родители Героя поблагодарили соцкоординатора за внимательное отношение и помощь.



Русскины приняли участие в фотопроекте «Семья. Отечество. Герои», посвященную семьям защитников Отечества. «Женя с нами, пока мы о нем помним!» - сказал Вячеслав Викторович.