Поздравление полномочного представителя с праздником Курбан-байрам

«Мы неотделимы от нашей большой Родины!»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю всех верующих с праздником Курбан-байрам!
Этот праздник – символ веры и духовного единения. Он обращает к милосердию, взаимопомощи, терпению и справедливости. Духовные ценности, которые лежат в его основе, близки представителям разных конфессий и высоко значимы для нашей многонациональной большой страны.
Пусть Курбан-байрам принесет в каждый дом радость и душевное спокойствие. Желаю вам здоровья и семейного благополучия!
Игорь Комаров
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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