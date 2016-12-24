Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным наследием. Но главное – это люди, которые бережно хранят и приумножают вековые традиции и духовные ценности, усердно трудятся во имя процветания Родины. Каждый житель страны горд прославить ее своими победами и достижениями!



В честь Дня России 12 июня в Саранске прошел республиканский фестиваль «Мордовия многонациональная». В нем приняли участие творческие делегации из всех районов республики, городского округа Саранск, а также национально-культурные организации Мордовии. Участников мероприятия приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов.

«С днем великой России! Символично, что этот праздник мы отмечаем вместе с нашим Саранском, нашим народом! В России живут представители 193 национальностей, говорящих на 300 языках и диалектах. Все мы мирно живем в нашей России. Самая тонкая материя – это все, что касается межнациональных отношений», - сказал Артём Здунов.



Он отметил, что накануне Мордовия в очередной раз получила грант Фонда Президентских инициатив на проведение всероссийского фестиваля национальных культур - в августе в республику съедутся представители регионов страны.



«Мы любим другие народы, все любят нас. Дай Бог, так будет всегда!» - подчеркнул Глава Мордовии.



На главной площади Саранска мощно прозвучал гимн страны в исполнении участников мероприятия. В это время участники СВО Александр Дурьев и Алексей Ляпин подняли триколор, а колонна молодых людей пронесла по Советской площади 50-метровый российский флаг. Триколор объединяет народы, весь русский мир в стремлении приумножить силу и единство государства!



После завершения церемонии открытия фестиваля началась обширная, яркая и самобытная культурная программа.



Артём Здунов также посетил выставку «Через творчество - к согласию народов», разместившуюся на главной площади Саранска. Здесь были представлены народные промыслы и продукция малого и среднего предпринимательства республики.