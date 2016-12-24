Жительницу Мордовии со 100-летним юбилеем приехал поздравить внук - Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
О достойном жизненном пути юбиляра в телеграм рассказал Глава Мордовии Артём Здунов.
«В храме Благовещения Пресвятой Богородицы посёлка Комсомольский поздравили сегодня со столетним юбилеем монахиню Анну - в миру Валентину Яковлевну Чашину. Ветеран Великой Отечественной войны, до самой Победы служила в действующей армии, освобождала Минск, Калининград и Латвию. Много и усердно трудилась на предприятиях республики. После кончины супруга приняла монашество. Дети и внуки тоже в христианском служении. Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, внук монахини, приехал поздравить любимую бабушку.
Человек с чистой и доброй душой - так говорят о ней односельчане. Сердечно присоединяюсь к поздравлениям - Да хранит Вас Бог!»
Отметим, что сфера пасторской ответственности Сингапурской епархии - Республика Сингапур, Малайзия, Республика Индонезия, Демократическая Республика Восточный Тимор и Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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