В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности

В Доме Республики 12 июня состоялась торжественная церемония, посвященная Дню России. Высокие награды вручили жителям Мордовии, внесшим существенный вклад в развитие, процветание и безопасность страны и региона, за самоотдачу в труде на промышленных предприятиях, в учреждениях или общественных организациях, воспитание подрастающего поколения и сохранение духовно-нравственных ценностей. В церемонии награждения принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«От души поздравляю всех с днем нашей великой матушки-России! Одновременно мы сегодня отмечаем День города Саранска и Рузаевки. И так совпало, что это действительно праздничный день для нашей республики, для всей нашей Родины. Все мы ощущаем себя большой многонациональной семьей! – сказал Артём Здунов. – Люди более 90 национальностей живут нашей дружной, спокойной республике. И, конечно, мы неотделимы от нашей большой Родины!»

Глава республики отметил, что под российским триколором интересы Отечества на западных рубежах отстаивают наши бойцы. «При всех устремлениях врага, они позволяют нам мирно жить, трудиться, наращивать инвестиции. Республика по динамике роста сейчас первая в стране, это отметил и наш Президент. Спасибо ему за поддержку – она дает республике возможность идти вперед! Но самая главная задача для всех нас – победа: мы все работаем на нее, кто бы и чем ни занимался», - подчеркнул руководитель региона.

В этот день традиционно вручили паспорта молодым гражданам России. Артём Здунов отметил: быть гражданином великой России – это и право, и ответственность. Важно, чтобы молодежь воспитывалась на хороших примерах – бойцов, которые стоят на защите Родины, тружеников, которые многие годы посвятили служению республике, семье и стране.

«Россия была, есть и будет! Как сказал наш Президент: «Зачем нам мир, в котором нет России?». Поздравляю всех с праздником: верьте в Россию, любите Россию и помогайте ей!» - завершил выступление Глава Мордовии.

Он вручил высокие награды федерального и республиканского уровня.

В частности, орденом Мужества награждены участники специальной военной операции: Дмитрий Волков из Ромодановского района и Евгений Лошкарев из Старошайговского района, медалью «За отвагу» - Александр Кузовчиков, медалью Суворова – Сергей Коровин из Саранска, медалью Жукова – Василий Балашкин из Торбеевского района и Александр Ивашин из Саранска. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю истории и обществознания Лицея № 7 Светлане Шигаевой.

Заместитель главного врача МРЦКБ Татьяна Куняева, которой присвоено почетное звание «Заслуженный врач РМ», в своем ответном слове сказала: «Символично получить эту награду в Год семьи. Ведь именно семья – это наша опора, надежда и сила. Именно она и традиции нашего народа дают нам пример самоотверженного труда и преданного служения своему стране».

Людмила Гордеева – учитель русского языка и литературы Лицея № 43, ей присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РМ», прочла стихотворение «Наша Родина», посвященное Мордовии – частице великой России.

Участников торжественной церемонии также поздравили председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков и главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин.