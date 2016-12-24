Поздравление Главы Мордовии с праздником Курбан-байрам

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Уважаемые мусульмане Мордовии!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Курбан-байрам!
Это праздник радости, мира и благополучия. Он напоминает о важности веры, милосердия и взаимопомощи.
Дружба и согласие между представителями разных народов делает Мордовию по-настоящему богатой. Мы объединены общей историей, вместе делим радости и преодолеваем трудности.
Мусульманская община республики активно участвует в общественной и экономической жизни региона, поддерживает благотворительные проекты, заботится о наших бойцах и ветеранах СВО, участвует в восстановлении подшефной территории.
В единстве и сплочённости – наша сила и залог успеха всех начинаний!
Дорогие друзья! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья и благоденствия!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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