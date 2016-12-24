На сгоревшем в Саранске складе макулатуры отсутствовали системы противопожарной защиты здания и средства тушения

Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В ходе работ, осуществляемых сотрудниками МЧС России, на месте вчерашнего пожара на складе вторсырья были выявлены серьезные нарушения правил пожарной безопасности, такие как отсутствие систем противопожарной защиты здания и средств тушения, а также использование здания, не отвечающего стандартам безопасности. Главным управлением МЧС России по Республике Мордовия проводится проверка по факту пожара.

Обращаюсь к бизнес-сообществу, руководителям организаций и предприятий. Следует уделить особое внимание соблюдению мер пожарной безопасности на объектах хозяйственной деятельности. В рамках действующего моратория на контрольные мероприятия уполномоченных надзорных органов необходимо сохранять самоконтроль и ответственность с целью обеспечения безопасности и предотвращения подобных инцидентов».

По информации МЧС по РМ, пожар произошел на территории Мордовской ресурсосберегающей компании. Вечером 22 мая загорелась макулатура внутри цеха прессовки и сортировки мусора.

На протяжении 8 часов сотрудники МЧС боролись с огненной стихией, не давая ей распространяться на близлежащие сооружения. Ликвидировать крупный пожар удалось в 03 часа 14 минут.

В результате происшествия был поврежден цех на площади 1700 квадратных метров и прилегающая территория на площади 700 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина пожара в настоящий момент устанавливается.