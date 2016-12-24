В УФСИН по РМ лучшие футболисты служат в СИЗО №1

Во Дворце спорта поселка Явас прошли финальные соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады УФСИН по РМ, в которых приняли участие 17 команд.

Как отмечается, в ходе упорной борьбы первое место заняла команда СИЗО-1, второе – СИЗО-2, третье место – ИК-12.

Кроме того, были определены лучшие игроки турнира. «Лучшим нападающим» был признан Андрей Шлаев (ИК-12), «Лучший защитник» - Вячеслав Коннов (СИЗО-2), «Лучший игрок» - Кирилл Фокин (СИЗО-1), «Лучший вратарь» - Владислав Фролкин (СИЗО-1).

Сотрудники ведомства были награждены медалями, дипломами и денежными призами.