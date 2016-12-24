«Добро пожаловать в наш регион!» - Глава Мордовии выступил на сессии «Россия - Исламский мир: международная межрегиональная активизация»

Второй день работы на XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» для Главы Мордовии Артёма Здунова и делегации региона начался с участия в сессии «Россия - Исламский мир: международная межрегиональная активизация». Ее участники обсудили перспективы сотрудничества России и стран исламского мира, возможности укрепления взаимопонимания и доверия между различными культурами и религиями.

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал о нашем регионе, основных его преимуществах для возможных экономических партнеров: размещение практически в центральной части страны, наличие крупного узлового железнодорожного центра и международного аэропорта. Республика – крупнейший производитель железнодорожных вагонов, занимает одно из ведущих мест в стране по производству сельхозпродукции, ведет ее переработку. Это и является основой экспорта, особенно в страны исламского мира.

Артём Здунов подчеркнул, что форум «Россия – Исламский мир» положительно способствует развитию международных контактов: «Большое спасибо за такое мероприятие, оно полезно для всех регионов страны. Это основа межрегионального сотрудничества, конкретный действенный инструмент».

Было отмечено, что Мордовия поддерживает и расширяет не только межрегиональные, но и международные внешнеэкономические связи. За последние три года экспорт продукции в страны Организации исламского сотрудничества увеличился с 27 % до 55 % от общего объема экспорта региона. Основным торговым партнером является Казахстан (35% от объема экспорта в прошлом году), также налажено взаимодействие с Турцией и странами СНГ. В стадии переговоров находится торговое сотрудничество с Египтом, Катаром, Малайзией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

«Мы находимся на этапе роста. Для нас очень важно выстроить сотрудничество со всеми странами», - подчеркнул Глава Мордовии.

Руководитель региона рассказал также, что Мордовия развивает особую экономическую зону, где действуют все возможные преференции для бизнеса. Активно ведутся научные разработки на базе Технопарка и МГУ им. Н.П. Огарева совместно с местными промышленными предприятиями.

Артём Здунов отметил: республика оказывает всестороннюю поддержку инвесторам по всем направлениям. Потенциальным партнерам будут интересны такие направления как высокотехнологичная фармацевтика и биотехнология, светотехническая и кабельная промышленность. В этих направления Мордовия традиционно находится в лидерах по стране.

«Добро пожаловать в наш регион!», - завершил свое выступление руководитель республики.

В ходе сессии в качестве спикеров также выступили руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, губернатор Донецкой народной республики Денис Пушилин, губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор провинции Хеврон Халед Дудин и другие.