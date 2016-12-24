В Саранске появится современный центр реставрации книг

В Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина появится центр реставрации книг. Такое решение было принято на VII Международном научно-практическом семинаре в Москве. Благодаря профессиональной мастерской уникальные книги получат новую жизнь.

«У нас есть немало раритетных книжных документов. Однако за 125 лет с момента основания в библиотеке не осуществлялись профессиональные реставрационные работы. Вернее, раньше наши библиотекари самостоятельно делали переплеты, но кустарным способом, а итог, по правде говоря, получался не всегда удачным», - сказала директор библиотеки Анастасия Бакулина.

Проект будет реализован при поддержке Российской государственной библиотеки. Она полностью берет на себя техническое оснащение и содействие в подготовке профессиональных реставраторов.

Сейчас в России открыты шесть аналогичных центров - в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже и Кирове. В этом году появятся еще четыре - в Саранске, Новосибирске, Волгограде и Якутске. Все они будут оснащены специальным оборудованием, а сотрудники пройдут обучение.

Деятельность центров консервации и реставрации библиотечных фондов направлена на сохранение редкого библиотечного фонда, составляющего культурную и историческую ценность как для отдельных регионов, так и для России в целом.