Мордовский краеведческий музей подготовил мультимедийную выставку «Непобежденные»

Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

К этому памятному дню Мордовский краеведческий музей им. И.Д. Воронина подготовил мультимедийную выставку «Непобеждённые». На слайдах размещены фотографии, документы героев Великой Отечественной войны, уроженцев Мордовии, которым пришлось пройти через ад фашистских концлагерей.

Особый акцент сделан на судьбах легендарных летчиков Михаила Девятаева и Сергея Вандышева. В экспозиции также представлены материалы о лейтенанте Василии Соломаткине, одном из 300 узников, который сумел спастись от потопления в водах Балтики, и о журналисте, участнике татарского подполья Ахмете Симаеве.

Увидеть выставку можно на экране в холле музея. Посещение доступно по Пушкинской карте.