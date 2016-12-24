Виртуальных концертных залов в Мордовии станет больше

Всероссийский виртуальный концертный зал – это проект Министерства культуры РФ, призванный формировать «открытое культурное пространство» по всей стране. В Мордовии первый Виртуальный концертный зал был открыт в Саранском музыкальном училище им. Кирюкова в 2018 году. Затем в открылись еще три зала в Рузаевском, Ковылкинском и Краснослободском районах.



Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в этом году такой зал появится и в Саранской Детской музыкальной школе №6.



У жителей Октябрьского района и всего города появится возможность получить доступ к лучшим исполнениям шедевров мировой классической музыки. Слушателями онлайн-концертов могут стать не только учащиеся музыкальной школы, но и все любящие искусство горожане.



Виртуальный концертный зал в музыкальной школе будет оснащен современнейшим мультимедийным оборудованием, включая в себя внушительную 86-ти дюймовую экранную панель, а также акустическую систему суммарной мощностью 1700 Ватт. Это позволит слушателям уловить все музыкальные нюансы исполняемых произведений.



Также в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» будет создано еще три виртуальных концертных зала в Ардатовском, Инсарском и Темниковском районных филиалах Краеведческого музея имени И.Д. Воронина.