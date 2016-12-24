В Мемориальном музее откроется выставка «Покоряющие космос»

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В День космонавтики, 12 апреля, в Республиканском Мемориальном музее военного и трудового подвига откроется выставка «Покоряющие космос».
В экспозиции будут представлены интересные документы и фотографии уроженцев Мордовии, причастных к освоению просторов вселенной.
Это материалы Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Владимира Дежурова. Посетители будут иметь возможность увидеть фотографии с автографами космонавтов Федора Юрчихина, Александра Скворцова, Максима Сураева и других.
В рамках торжественного открытия состоится диалог с ветераном космических войск Александром Подкатовым.
Выставка будет работать в течение двух недель. Вход свободный.
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