В Мемориальном музее откроется выставка «Покоряющие космос»

В День космонавтики, 12 апреля, в Республиканском Мемориальном музее военного и трудового подвига откроется выставка «Покоряющие космос».



В экспозиции будут представлены интересные документы и фотографии уроженцев Мордовии, причастных к освоению просторов вселенной.

Это материалы Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Владимира Дежурова. Посетители будут иметь возможность увидеть фотографии с автографами космонавтов Федора Юрчихина, Александра Скворцова, Максима Сураева и других.

В рамках торжественного открытия состоится диалог с ветераном космических войск Александром Подкатовым.



Выставка будет работать в течение двух недель. Вход свободный.