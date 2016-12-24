В Москве состоялась апробация нового туристического маршрута по местам скульптора Эрьзи

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи провел тестовую экскурсию по местам жизни и творчества великого скульптора. Первыми слушателями стали представители профессионального сообщества. Тестовая экскурсия собрала порядка 30-ти гидов и представителей туристических компаний. Апробацию нового маршрута провела аккредитованный гид Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, специализирующаяся на исторических объектах Светлана Фисенкова.

Экскурсия началась с улицы Мясницкой, где находится Дом Юшкова. Это бывшее Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое сыграло важную роль в формировании таланта скульптора Степана Эрьзи. Здесь начинался творческий путь тогда еще неизвестного молодого скульптора из маленького мордовского села Баево.

«Мы сочли очень справедливым вписать имя Эрьзи в культурную летопись Москвы. До нас этого никто не делал. Но ведь Степан Эрьзя в общей сложности прожил в столице 23 года, почти столько же, сколько в Аргентине. Поэтому московские улочки связаны с именем Эрьзи», — отмечает вице-президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Елена Бутрова.

Всего на маршруте было 13 остановок. Среди них Дом Хомякова, где Эрьзя жил и работал в фотомастерской Бродовского, Строгановское училище на Рождественке, куда он пришел, когда приехал в Москву из Мордовии, здание Государственного исторического музея, где дважды экспонировал свои работы, а также Мемориальный музей С.Т. Коненкова. Вместе с экскурсоводом о жизни мастера гидам рассказывала исследователь творчества Степана Эрьзи Елена Бутрова.

«Эрьзя и Коненков дружили. Однако дружба творческих личностей - это и соперничество, и взаимопомощь. На протяжении всей своей жизни они очень часто соприкасались. Даже судьбы у них были похожи, ведь Коненков также долгое время жил за границей. Однако по возвращении художника встретили с цветами, ему дали мастерскую в центре столицы», — добавила Бутрова. Оба творили из дерева, оба были преданны своему делу.

Пешеходный маршрут Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи разработал в рамках проекта «Москва скульптора Эрьзи» (реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Протяженность пути составляет пять километров. Чтобы посетить все намеченные достопримечательности, участникам экскурсии потребовалось около трех часов.

«Для Эрьзи Москва — знаковый город, потому что здесь он почувствовал себя Эрьзей во всех смыслах этого слова. Поскольку наш фонд сохраняет наследие скульптора, мы не могли обойти это стороной. Несколько лет фонд пытался создать этот маршрут. Благодаря усилиям команды и финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, у нас наконец-то это получилось», — добавила директор по развитию Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Елена Куприянова.

Это один из двух разработанных туристических маршрутов «Москва скульптора Эрьзи». Второй предполагает передвижение участников как пешком, так и на автобусе. Уже скоро фонд планирует протестировать и его.

Апробация пешеходного маршрута завершилась на Красной площади, где находятся два знаковых для Эрьзи здания: Государственный исторический музей, а также Кремлевский дворец, где скульптор получил единственную награду от советской власти. В 1957 году, в конце жизни, Степан Эрьзя был удостоен Ордена Трудового Красного Знамени.